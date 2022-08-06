Võ sĩ vực dậy thần kỳ sau khi bị knockout, cú lội ngược dòng ngoạn mục làm cả khán đài sững sốt

Màn trình diễn ngoạn mục này xảy ra trong trận so tài giữa võ sĩ người Bralzil Cosmo Alexandre và đối thủ người Nga Mikhail Romanchuk, trong khuôn khổ sự kiện Superstar Muay Thai Fight diễn ra tại Trung Quốc. Đấu thủ Alexandre đã khiến người hâm mộ phải bất ngờ khi anh tung ra hàng loạt đòn đấm thẳng vào mặt và hạ knock out đối thủ người Nga dù trước đó anh đã gần như thua khi phải rời sàn bằng cán vào hiệp 2.
Video 20:43 06/08/2022

Đan Hạ (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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