Tiền đạo huyền thoại Totti trầm cảm nặng sau khi bị vợ và huấn luyện viên cắm sừng

Francesco Totti, cựu tiền đạo lừng danh của AS Roma và ĐT Italia đã li dị người vợ nổi tiếng, cựu người dẫn chương trình truyền hình Ilary Blasi sau 20 năm hôn nhân. Bởi một lý do vô cùng sốc là vợ anh đã ngoại tình với Cristiano Iovino, HLV cá nhân của chính chồng mình. Tiền đạo này đã bị trầm cảm và mất ngủ thường xuyên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tien-dao-huyen-thoai-totti-tram-cam-nang-sau-khi-bi-vo-va-huan-luyen-vien-cam-sung-502427.html