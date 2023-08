Thực hư chuyện Lương Bích Hữu vi phạm bản quyền âm nhạc dù đang hot rầm rộ sau sự tái xuất tại chương trình "Ca sĩ mặt nạ"

Lương Bích Hữu vừa có màn tái xuất cực đỉnh tại chương trình "Ca sĩ mặt nạ", khi cô vẫn giữ được giọng hát nội lực trong phần trình diễn ca khúc "Xem Như Em Chẳng May" dù đã xa sân khấu rất lâu. Nhưng bên cạnh sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả thì cũng xuất hiện nhiều tin đồn rằng chủ nhân ca khúc "Xem Như Em Chẳng May" - Chu Thúy Quỳnh dự định khởi kiện đàn chị. Lý do đơn giản là Lương Bích Hữu vi phạm bản quyền âm nhạc, cover nhưng không xin phép chủ nhân ca khúc. Nhưng ngay sau đó chính chủ đã lên đính chính rằng không hề có ý định đó mà ngược lại cô còn cảm thấy hạnh phúc vì bài hát được nhiều người biết đến và yêu thích.

