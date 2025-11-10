Thót tim khoảnh khắc cảnh sát truy đuổi máy ủi đất bị đánh cắp như phim hành động

Một cảnh tượng náo loạn và kịch tính đã diễn ra trên các đường phố Wolverhampton, West Midlands, Anh vào tối ngày 8/11 (giờ địa phương) khi cảnh sát West Midlands phải triển khai lực lượng lớn để chặn đứng một chiếc máy ủi đất 24 tấn bị đánh cắp đang lao điên cuồng qua thành phố.

