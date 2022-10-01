Thanh niên cứ ngỡ là "cứng" cho đến khi gặp CSGT, kết đắng vì cố tình chắn lối ô tô

Vụ việc xảy ra tại đoạn rẽ từ Quốc lộ 1A vào chợ Đò Lèn (huyện Hà Trung, Thanh Hóa). Chiếc ô tô di chuyển trên Quốc lộ 1A khi rẽ vào chợ Đò Lèn thì gặp một thanh niên đi xe máy dừng ngay tại lối rẽ và không chịu di chuyển. Cho đến khi một chiến sĩ CSGT giao thông xuất hiện nam thanh niên mới lùi xe lại để xe ô tô di chuyển. Thanh niên này đã bị phạt sau đó.
Video 16:49 01/10/2022

Đan Hạ (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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