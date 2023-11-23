Thằn lằn dũng cảm đối đầu 4 con chó, cuộc chiến không cân sức và cái kết bất ngờ

Đoạn video ghi lại cho thấy có một con thằn lằn đang đối mặt với sự tấn công của bốn con chó tại một vùng nước nông. Trong tình thế nguy kịch, thằn lằn không hề thể hiện dấu hiệu sợ hãi, ngược lại, nó tỏ ra bình tĩnh và sẵn sàng đối đầu với kẻ địch… nhưng sau thời gian chống trả nó vẫn bị những con chó cắn lôi lên bờ.
Video 16:02 23/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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