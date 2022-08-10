Tên cướp xấu số bị đánh tơi tả khi cướp phải người phụ nữ "cứng" nhất hệ mặt trời

Sự việc xảy ra tại một cửa hàng ở Champ du boult, tại Pháp. Tên cướp cầm súng và đe dọa chủ cửa hàng là một người phụ nữ. Trái lại, người phụ nữ này cực kỳ bình tĩnh, còn dùng chiếc túi xách quật vào người tên này liên tiếp dù hắn có nổ súng thị uy. Tên cướp đã bị bắt sau khi chuồn khỏi hiện trường.
Video 10:59 10/08/2022

Đan Hạ (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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