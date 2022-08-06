Tên cướp xấu số bị 4 người phụ nữ đánh "hội đồng" tơi tả rồi nhận kết đắng

Tên cướp đi vào hiệu thuốc để vờ mua đồ, nhân lúc không ai để ý hắn ta định bê ngăn đựng tiền rời khỏi cửa hàng. Ngay lúc đó 4 nhân viên nữ của cửa hiệu phát hiện, khống chế, vật hắn xuống sàn và đánh. Tên cướp đã bị cảnh sát bắt ngay sau đó. Vụ việc bi hài này xảy ra tại một cửa hàng thuốc ở thành phố Kingston upon Hull, hạt East Riding of Yorkshire, Anh.

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