Sự việc hy hữu: Ca sinh KHẨN trên máy bay, tiếp viên và hành khách 'kiêm' luôn việc đỡ đẻ

Vào ngày 17/2, mạng xã hội lan truyền video ghi lại khoảnh khắc một thai phụ bất ngờ sinh con trong chuyến bay ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Người phụ nữ mang thai chỉ mới 32 tuần, bị vỡ ối sau khi chuyến bay đã cất cánh được khoảng 50 phút. Sau đó, các tiếp viên hàng không tiếp viên và hành khách đỡ đẻ cho người phụ nữ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/su-viec-hy-huu-ca-sinh-khan-tren-may-bay-tiep-vien-va-hanh-khach-kiem-luon-viec-do-de-450745.html