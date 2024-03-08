Sinh tồn khắc nghiệt, trăn vua tử chiến với rắn hổ mang chúa, kẻ thua cuộc nhận cái kết thảm khi trở thành bữa ăn cho rắn khủng

Hình ảnh ghi lại trận tử chiến giữa rắn hổ mang chúa và trăn vua. Dù con trăn cố gắng siết chặt kẻ định ăn thịt mình với hy vọng sẽ làm con rắn hổ mang ngạt thở nhưng bất thành. Kết quả, con trăn bị con rắn hổ mang nuốt chửng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sinh-ton-khac-nghiet-tran-vua-tu-chien-voi-ran-ho-mang-chua-ke-thua-cuoc-nhan-cai-ket-tham-khi-tro-thanh-bua-an-cho-ran-khung-655558.html