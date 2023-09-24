Sau nhiều phút rượt đuổi và bắt được con cóc, rắn hổ mang định ‘xơi tái’ con mồi thì bất ngờ có quyết định ‘sốc’ khiến ai cũng ngỡ ngàng

Trong clip, một con rắn hổ mang đang đuổi theo một con cóc trong sân nhà dân. Sau một hồi truy đuổi, con rắn hổ mang đã bắt được con mồi. Nhưng nó lại bất ngờ há miệng và thả con mồi ra.
Video 07:58 24/09/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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