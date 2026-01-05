Sau hơn 1 giờ vật lộn, cô gái trẻ bắt được con cá ngừ vây xanh khổng lồ nặng 344kg, dài 2,7 mét

Con cá ngừ vây xanh dài 2,7 mét ấn tượng này nặng tới 344kg và được bắt bởi Aoife McGettigan. Cô về thăm nhà ở Killybegs từ Úc và tham gia chuyến đi câu cá cùng Killybegs Fishing Trips. Anh trai cô, Declan, là thuyền trưởng.

Video 9 giờ 16 phút trước 9 giờ 16 phút trước Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-hon-1-gio-vat-lon-co-gai-tre-bat-uoc-con-ca-ngu-vay-xanh-khong-lo-nang-344kg-dai-27-met-750168.html