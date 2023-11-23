Rớt nước mắt cảnh tượng ngựa con bị mang đi bán, ngựa mẹ điên cuồng đuổi theo chiếc xe tải trên con đường đầy tuyết

Cảnh tượng cảm động này được ghi lại vào ngày 14/11, tại Tích Lâm Quách Lặc, Nội Mông, Trung Quốc. Hình ảnh ghi lại cho thấy, ngựa con được đưa lên xe mang đi bán, ngựa mẹ kêu lên và đã điên cuồng đuổi theo.
Video 17:03 23/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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