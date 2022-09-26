Rộ thông tin quái vật hồ Loch Ness, con quái vật huyền thoại từng làm điên đảo giới truyền thông nay quay trở lại với 2 đoạn clip rõ nét minh chứng?

Diễn biến của 2 clip được đề cập này trích từ dữ liệu webcam đặt ngay tại hồ Loch Ness (Scotland) chuyên dùng để quan sát vùng nước này cũng như theo dõi một loại "quái vật" có biệt danh là Nessie. Theo anh Eoin O’Fagan, một "thợ săn Nessie" người Ireland, nói rằng "vật thể có màu đen, dài từ 6-8 feet (khoảng từ 1,8 m – 2,4 m), giống như một con lươn khổng lồ. Màu đen sẫm của nó thỉnh thoảng chuyển động khi nó di chuyển sang bên phải".

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