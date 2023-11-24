Phát hiện mồi ngon, hổ mang chúa không vội vã mà bao vây, uy hiếp đối phương rồi tung cú đớp chí mạng trước khi ăn thịt kỳ đà xấu số

Khi bị rắn hổ mang chúa bao vây, con kỳ đà vô cùng sợ hãi, tìm cách bỏ chạy để rồi lãnh trọn cú đớp chí mạng của con rắn độc. Khi chất độc phát tác, kỳ đà hoàn toàn bất động, con rắn mới từ tốn nuốt chửng miếng mồi ngon.
Video 08:38 24/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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