Người phụ nữ tấn công bé trai trong khu dân cư và lý do liên tục bấm chuông cửa trong lúc chơi đùa

Vụ việc xảy ra vào ngày 9/1, tại khu dân cư Silicon Residency ở Surat, Ấn Độ. Cậu bé, được xác định là Devansh, đang chơi với những đứa trẻ khác trong khu khi chúng bấm chuông cửa nhà hàng xóm để trêu chọc. Tức giận vì hành động nhỏ nhặt đó, người phụ nữ được cho là đã túm lấy Devansh, quật cậu bé xuống đất và kéo lê qua khu vực bãi đậu xe.
Video 3 giờ 2 phút trước

Ý Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Kinh hoàng cảnh tượng máy bay rơi trúng ô tô đang chạy, 3 người may mắn sống sót Kinh hoàng cảnh tượng máy bay rơi trúng ô tô đang chạy, 3 người may mắn sống sót

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Phim tài liệu hé mở những khoảnh khắc chưa từng công bố của Công Lý Phim tài liệu hé mở những khoảnh khắc chưa từng công bố của Công Lý