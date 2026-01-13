Người phụ nữ tấn công bé trai trong khu dân cư và lý do liên tục bấm chuông cửa trong lúc chơi đùa

Vụ việc xảy ra vào ngày 9/1, tại khu dân cư Silicon Residency ở Surat, Ấn Độ. Cậu bé, được xác định là Devansh, đang chơi với những đứa trẻ khác trong khu khi chúng bấm chuông cửa nhà hàng xóm để trêu chọc. Tức giận vì hành động nhỏ nhặt đó, người phụ nữ được cho là đã túm lấy Devansh, quật cậu bé xuống đất và kéo lê qua khu vực bãi đậu xe.

Video 3 giờ 2 phút trước 3 giờ 2 phút trước Ý Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

