Người phụ nữ may mắn thoát chết trong gang tấc sau khi bị bò húc tại cuộc thi chạy đua với bò tót

Sự việc xảy ra trong cuộc chạy đua với bò tót tổ chức ở trường đấu Dinosaur Roundup Rodeo nằm ở bang Utah, Mỹ. Một người phụ nữ tham gia cuộc đua này đã bị bò tót truy đuổi và tấn công dữ dội. Nó còn liên tục giẫm lên quả cầu cao su bảo vệ cơ thể người chơi, khiến quả cầu bị bẹp xuống. Người phụ nữ đã được kiểm tra tại bệnh viện ngay sau đó.
Video 20:41 06/08/2022

Đan Hạ (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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