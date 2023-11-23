Nghe tiếng động lạ sau vườn, chủ nhà soi đèn thì thấy cảnh tượng kinh hãi, con trăn đang nuốt con mồi cực khủng

Video ghi lại cảnh tượng này được ghi lại tại một nhà dân ở Brisbane, Australia. Khi nghe tiếng động lạ, chủ nhà ra xem thì vô tình phát hiện ra con trăn lớn đang nuốt chửng một con thú có túi ngay trong vườn nhà mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-tieng-dong-la-sau-vuon-chu-nha-soi-den-thi-thay-canh-tuong-kinh-hai-con-tran-dang-nuot-con-moi-cuc-khung-632396.html