Nam tài xế cứng nhất năm khi dám lái ô tô ngược chiều trên cao tốc ngay dịp lễ 2/9 rồi nhận kết đắng

Vụ việc xảy ra trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Một nam tài xế ô tô lai xe ngược chiều trên cao tốc, sựu việc càng nguy hiểm hơn khi vào thời điểm này thời tiết đang mưa nên càng khiến tầm nhìn bị giảm và đường thì trơn trượt. nam tài xế này đã bị lập biên bản xử phạt ngay sau đó với mức đóng phạt là 18 triệu đồng, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đến 7 tháng và chiếc ô tô bị giữ tận 1 tuần.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-tai-xe-cung-nhat-nam-khi-dam-lai-o-to-nguoc-chieu-tren-cao-toc-ngay-dip-le-2-9-roi-nhan-ket-dang-499370.html