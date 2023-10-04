Mặc kệ nhím mang trên mình nhiều gai sắc bén, con bao quyết lao vào tấn công và cái kết vô cùng bất ngờ

Video ghi lại cho thấy con báo đã cho thấy mình thực sự là một con thú săn mạnh mẽ và dũng cảm, nó công con nhím có lớp lông da và gai sắc bén. Khi thành công hạ được con mồi, linh cẩu xuất hiện đột ngột, đe dọa cướp mất mồi của con báo.

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