Lũ ống tràn về gây thiệt hại nặng nề cho cư dân tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

Vụ ngập nặng xảy ra tại huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An. Một trận lũ ống bất ngờ đổ về gây ngập nặng tại một số địa điểm ở huyện Kỳ Sơn, gây thiệt hại, cản trở giao thông và gây khó khăn cho nhiều người dân tại đây. Chính quyền địa phương đang cố gắng hết sức để khắc phục hậu quả nặng nề do trận lụt gây ra.

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