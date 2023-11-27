Lọt vào vòng vây của 9 con chó hoang, lợn rừng quyết định ‘mở đường máu’ tìm đường sống và cái kết

Video ghi lại cảnh tượng con lợn rừng bị 9 con chó hoang bao vây, truy sát, nó vẫn không chịu khuất phục mà quyết định tấn công để mở cho mình một con đường sống. Dù đột phá vòng vây thành công nhưng chặng đường thoát thân của nó vẫn gặp phải vô vàn khó khăn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lot-vao-vong-vay-cua-9-con-cho-hoang-lon-rung-quyet-dinh-mo-duong-mau-tim-duong-song-va-cai-ket-633021.html