Linh dương ra sức chống lại bầy chó hoang và hà mã, vừa thoát ra đã phải bỏ mạng vì kẻ thứ 3

Video ghi lại cho thấy cảnh một con linh dương Nyala bị bầy chó hoang săn đuổi và chạy xuống dòng sông. Nhưng dưới nước lại là một con hà mã trưởng thành đang chờ nó… Linh dương phải chiến đấu hết sức tránh 2 bên, nhưng cuối cùng lại bỏ mạng sau 1 cú đớp của cá sấu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/linh-duong-ra-suc-chong-lai-bay-cho-hoang-va-ha-ma-vua-thoat-ra-da-phai-bo-mang-vi-ke-thu-3-631995.html