Kinh hoàng cảnh tượng báo đói đến tận nhà dân tấn công và bắt chó, cắn cổ và kéo lê con mồi sền sệt trên sàn nhà

Hình ảnh ghi lại cho thấy một con báo bất ngờ xuất hiện và nhanh chóng tiến tới tấn công con chó ngủ bên cửa. Trước tình cảnh sống chết, chó đã phản kháng mạnh mẽ, nhưng trước sức mạnh của con báo, chó nhà không thoát khỏi kẻ săn mồi nguy hiểm.

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