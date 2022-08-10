Kinh hoàng cảnh sư tử bất ngờ nhảy chồm lên tấn công huấn luyện viên xiếc khi đang biểu diễn

Sự việc xảy ra tại một buổi biểu diễn ở Thành phố Lugansk, Ukraine. Trong clip, Hamada Kouta, huấn luyện viên xiếc thú đang bị một con sư tử đực có kích thước lớn nhảy chồm lên người. Con vật sau đó đã ngoạm vào cánh tay rồi dùng móng vuốt cào vào cơ thể của nạn nhân.

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