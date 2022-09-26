Không ai còn nhận ra "thần đồng võ thuật" kế nhiệm Lý Liên Kiệt sau lùm xùm sử dụng chất cấm

Vào những năm 80 - 90 thì Nhan Chính Quốc chính là cái tên vụt sáng, nổi không kém gì Thích Tiểu Long trong làng phim võ thuật. Không những vậy nam tài tử cũng được giới truyền thông xem như người kế nhiệm xuất sắc của Lý Liên Kiệt. Thế nhưng chính tay anh là người hủy hoại sự nghiệp của chính mình khi anh giao du với giang hồ, xã hội đen và vướng vào ma túy. Nam diễn viên phải trộm cắp để có tiền mua ma túy khi mà sự nghiệp không còn thuận lợi. Chính vì tội danh này, Nhan Chính Quốc đã phải ngồi tù 5 năm.

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