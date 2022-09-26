Không ai còn nhận ra "thần đồng võ thuật" kế nhiệm Lý Liên Kiệt sau lùm xùm sử dụng chất cấm

Vào những năm 80 - 90 thì Nhan Chính Quốc chính là cái tên vụt sáng, nổi không kém gì Thích Tiểu Long trong làng phim võ thuật. Không những vậy nam tài tử cũng được giới truyền thông xem như người kế nhiệm xuất sắc của Lý Liên Kiệt. Thế nhưng chính tay anh là người hủy hoại sự nghiệp của chính mình khi anh giao du với giang hồ, xã hội đen và vướng vào ma túy. Nam diễn viên phải trộm cắp để có tiền mua ma túy khi mà sự nghiệp không còn thuận lợi. Chính vì tội danh này, Nhan Chính Quốc đã phải ngồi tù 5 năm.
Video 10:28 26/09/2022

Đan Hạ (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72 Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu