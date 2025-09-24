Khoảnh khắc có 1-0-2, 2 người dân phát hiện vật thể bay bí ẩn phát sáng trên bầu trời

Đoạn video được quay bởi hai người dân từ ban công nhà mình ở Los Angeles, bang California, Mỹ cho thấy một vật thể màu đen với nhiều ánh đèn cực sáng bay lơ lửng trên bầu trời thành phố và có kích thước lớn hơn cả các vì sao được nhìn thấy.
Video 3 giờ 19 phút trước

Ngọc Phương | Theo Phụ nữ sức khỏe

