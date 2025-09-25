Tử vi 3 ngày liên tiếp (25, 26 và 27/9), 3 con giáp bảng vàng gọi tên, phước lộc vây quanh, tiền chất đầy két, tiêu xài phủ phê

Tử vi 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ không được thuận lợi. Sự lo lắng và áp lực làm cho bạn vội vàng, dẫn đến những sai lầm đáng tiếc.

Sự nghiệp: Công việc của người tuổi Ngọ trong ngày hôm nay gặp phải khá nhiều khó khăn, bạn hãy chú ý cẩn thận, kiên trì và chờ đợi thời cơ thích hợp để hành động.

Ngày này tử vi 12 con giáp dành lời khuyên cho người tuổi Ngọ cần cố gắng kiểm soát cảm xúc, sự bình tĩnh và tập trung vào từng bước cụ thể sẽ là chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề.

Tình cảm: Chuyện tình cảm chưa có sự khởi sắc, người tuổi Ngọ cảm thấy thất vọng khi mối quan hệ không phát triển như mong muốn.

Tài lộc: Bạn cần chú ý duy trì sự ổn định trong chi tiêu và tránh nóng vội đưa ra quyết định.

Sức khỏe: Sức khỏe không được tốt, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến xương khớp.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ được hưởng lộc trời ban, tài vận bùng nổ. Cơ hội trúng thưởng lớn hoặc nhận được khoản lợi nhuận khổng lồ từ các dự án trước đó có thể xuất hiện. Với số tiền này, việc sở hữu ngôi nhà mơ ước hay chiếc xe sang trọng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Hãy tận dụng thời điểm này để hiện thực hóa những kế hoạch lớn trong đời.

Những người tuổi Tỵ đừng để cơ hội vuột mất, nhưng hãy cẩn trọng trong các giao dịch lớn để đảm bảo an toàn tài chính.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, có sự đan xen giữa hung và cát với vận trình của tuổi Thân. Bản mệnh gặp nhiều khó khăn trong công việc, đặc biệt là những mâu thuẫn, bất đồng với đồng nghiệp. Do đó, bản mệnh cần thật thận trọng, cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra quyết định hay hành động để tránh làm cho mọi việc trở nên rối ren.

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh có thể gặp phải một số trục trặc nhỏ. Mặc dù có ý định tạo bất ngờ cho nửa kia nhưng sự nóng giận và thiếu kiểm soát có thể khiến bản mệnh vô tình nói ra những lời làm tổn thương đối phương.

Bù lại, về mặt tài lộc, tuổi Thân có một chút may mắn. Mặc dù không có dấu hiệu bất ngờ, nhưng tài chính vẫn ổn định và đủ để bản mệnh chi tiêu thoải mái, giúp giảm bớt phần nào lo lắng trong ngày.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!