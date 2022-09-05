"Giận qua mất khôn", người đàn ông đập nát ô tô chỉ vì ngứa mắt để rồi phải lên đồn

Sự việc xảy ra tại hẻm 14, đường 22, phường Linh Đông, TP. Thủ Đức. Chiếc Toyota Fortuner bị người đàn ông tên Huỳnh Phước Thọ đập bằng gậy gỗ đến hư hỏng nặng chỉ vì thấy ngứa mắt. chủ nhân chiếc xe là anh Nguyễn Tấn L đã trình báo cho Công an TP. Thủ Đức. Ông Huỳnh Phước Thọ đã bị bắt khẩn cấp sau đó để điều tra về tội cố ý làm hư hỏng tài sản người khác.
Video 20:49 05/09/2022

Đan Hạ (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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