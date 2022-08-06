Già nhưng còn gân, cụ bà chơi "cứng", húc cả xe lũ cướp dù đang bị chúng dí súng

Trong lúc bà cụ đang lái xe vào cổng nhà thì 3 tên cướp từ chiếc xe màu trắng bám theo và bắt đầu bao vây xung quanh xe bà, tay cầm súng chĩa vào cửa kính. Bất ngờ là ngay sau đó, cụ bà đã đạp mạnh chân ga, cho xe lùi lại rồi tông thẳng liên tục vào xe của bọn cướp đang đỗ phía sau, khiến bọn chúng bỏ chạy. Sự việc diễn ra tại tỉnh Gauteng, Nam Phi.
Video 21:21 06/08/2022

Đan Hạ (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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