Giả nghèo ăn xin để có thu nhập khủng, người đàn ông bị dân địa phương "bóc mẽ"

Người đàn ông ăn xin này chuyên xin ở một khu chợ của tỉnh Chon Buri, Thái Lan và đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận nước này. Tuy nhiên cơ quan chức năng cho biết người đàn ông ăn xin có thu nhập còn cao hơn rất nhiều so với người dân địa phương và bóc trần danh tính của người đàn ông này là đang làm việc trái phép ở Thái Lan, từng 3 lần bị bắt quả tang đang đi ăn xin trái phép và bị trục xuất về nước. Và sau đó ông này lại nhập cư trái phép để tiếp tục hành nghề.

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