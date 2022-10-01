Giả nghèo ăn xin để có thu nhập khủng, người đàn ông bị dân địa phương "bóc mẽ"

Người đàn ông ăn xin này chuyên xin ở một khu chợ của tỉnh Chon Buri, Thái Lan và đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận nước này. Tuy nhiên cơ quan chức năng cho biết người đàn ông ăn xin có thu nhập còn cao hơn rất nhiều so với người dân địa phương và bóc trần danh tính của người đàn ông này là đang làm việc trái phép ở Thái Lan, từng 3 lần bị bắt quả tang đang đi ăn xin trái phép và bị trục xuất về nước. Và sau đó ông này lại nhập cư trái phép để tiếp tục hành nghề.
Video 09:29 01/10/2022

Đan Hạ (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72 Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu