Gấu lớn thản nhiên tránh nóng trong bể bơi, ngâm mình thư giãn như chốn không người

Ngày 28/7, một con gấu bị phát hiện đang ngâm mình trong bể bơi nhà dân ở bang California, Mỹ. Trước đó, cảnh sát đã nhận được tin báo về con vật to lớn này đang đi lang thang trên sườn đồi ở Burbank, gần thành phố Los Angeles thuộc bang California. Khi các nhân viên cảnh sát tới nơi, họ phát hiện con gấu đang ngâm mình trong bể bơi của một nhà dân để thoát khỏi cái nóng khủng khiếp ở bang này. Con gấu sau đó đã ra khỏi bể bơi, trèo qua tường và trèo lên cây gần đó.
Video 10:55 01/08/2023

Kiều Diễm (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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