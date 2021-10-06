Đi siêu thị thấy gói kẹo rơi dưới nền gạch, em bé liền nhặt lên phủi bụi, hành động phía sau còn gây bất ngờ hơn

Nhìn thấy gói kẹo rơi dưới nền gạch, em bé vội vàng chạy lại nhặt gói kẹo lên và lấy tay phủi bụi. Thấy gói kẹo sạch sẽ, nhóc tỳ mới để lên quầy hàng rồi cúi người chào. Hành động đẹp của "con nhà người ta" khiến hội phụ huynh tấm tắc khen ngợi.
Video 16:31 06/10/2021

Hà My (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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