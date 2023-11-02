Đang thong thả kiếm ăn, cả đàn lợn bất ngờ bỏ chạy trối chết trước sự xuất hiện của nhân vật bí ẩn này

Đoạn video được ghi lại cho thấy đàn lợn Peccary cổ khoang đang đi tìm thức ăn, thì bất ngờ sợ hãi bỏ chạy trước mối đe dọa từ sinh vật bí ẩn nào đó. Sau khi đàn lợn bỏ chạy, thì sự xuất hiện một con báo, một kẻ săn mồi có tiếng khiến người xem rùng mình.
Video 04:00 02/11/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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