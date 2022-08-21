Đang đi trên đường thì chạm trán gấu đen, phản ứng của cô gái khiến ai cũng sốc nặng

Khi thực hiện chuyến đi bộ đường dài vào thứ Hai (ngày 8/8) ở Sierra Madre, California (Mỹ), Victoria Pham nhận thấy những người đi bộ khác sợ hãi chạy xuống và thông báo với cô rằng có một con gấu trên đường mòn. Dù vậy, cô tiếp tục đi bộ mà không hề sợ hãi cho đến khi chạm trán với con gấu lông xù. Nhận ra đã quá muộn để quay trở lại, Victoria bình tĩnh ghi lại hình ảnh con gấu khi nó đi sát gần cô.
Video 23:40 21/08/2022

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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