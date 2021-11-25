Đang đi đường, bỗng 2 nữ sinh bị đàn chị chặn đường, tát "bôm bốp" vào mặt, giật tóc và bắt quỳ xin lỗi khiến dư luận phẫn nộ

Do hai nhóm nữ sinh xảy xích mích, một bên đã gọi đàn chị đến xử lý đối phương. Cả hai thay nhau hành hung hai nữ sinh trước sự im lặng của những người chứng kiến. Gây phẫn nộ nhất là cô gái áo trắng hung hăng lao tới tát "cháy má" nữ sinh và lớn tiếng quát: "Quỳ xuống xin lỗi, nhanh lên. Chúng mày thích làm sao? Rất ghét mấy con ranh con kiểu này nhé!".
Video 09:30 25/11/2021

Khánh Như (Tổng hợp) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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