Đang cắt cỏ thì nghe thấy tiếng động trên cây, cả gia đình ngước lên xem thì tá hỏa phát hiện ra cảnh tượng đáng sợ

Video được ghi lại bởi một gia đình McMaster sống trong một ngôi nhà ở Tingalpa, Brisbane, Úc. Cụ thể khi đang cắt cỏ thì nghe tiếng động trên cây, khi nhìn lên họ tận mắt chứng kiến cảnh tượng một con trăn với hai chiếc răng nanh đang cắn chặt vào một con chồn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-cat-co-thi-nghe-thay-tieng-dong-tren-cay-ca-gia-dinh-nguoc-len-xem-thi-ta-hoa-phat-hien-ra-canh-tuong-dang-so-621068.html