Cô gái định nhảy lầu tự tử được giải cứu thành công nhờ 'cú đá thần thánh' của lính cứu hỏa

Nhận được tin báo từ cư dân có một cô gái đang ngồi trên ban công của tòa nhà, lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt. Trong khi những người khác đứng đằng sau khuyên ngăn để đánh lạc hướng thì một người lính cứu hỏa đã đi lên căn hộ tầng trên và nhẹ nhàng trèo ra ngoài ban công.
Video 13:12 27/08/2022

Tú Anh (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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