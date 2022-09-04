Clip "tình bể bình" được tung ra sau khi Diệu Nhi đăng ký kết hôn cùng Anh Tú

Diễn viên hài Thu Trang đột ngột đăng tải một đoạn clip hậu trường phim "Chị mười ba" 2019 với sự góp mặt của một cặp đôi thông báo kết hôn gần đây là diệu Nhi và Anh Tú. Nội dung clip là cảnh Anh Tú cưỡng hôn Diệu Nhi và cả hai nô đùa y như vợ chồng son lúc chưa đăng ký kết hôn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/clip-tinh-be-binh-duoc-tung-ra-sau-khi-dieu-nhi-dang-ky-ket-hon-cung-anh-tu-498000.html