Clip siêu sắc nét về con tàu Titanic huyền thoại chưa từng được công bố

Video được quay với độ phân giải lên tới 8K nên hình ảnh cực kỳ sắc nét, ho người xem thấy được toàn cảnh con tàu. Theo thông tin cho biết thì video này được quay trong một chuyến thám hiểm năm 2022 của công ty OceanGate Expeditions. Tàu Titanic 110 năm tuổi nằm ở độ sâu 3.800 mét, cách Newfoundland, Canada, khoảng 780km.

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