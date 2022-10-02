Clip đốn tim hàng triệu cư dân mạng, khoảnh khắc ngọt ngào cô bé 22 tháng tuổi gặp em gái mới sinh

Khoảnh khắc cực đáng yêu này được ghi lại bởi mẹ của hai cô bé, Poppy Johnson (30 tuổi). Đoạn video này thu hút đông đảo sự quan tâm cũng như sự yêu quý của cư dân mạng trước phản ứng ngọt ngào của cô chị Effie Beau Owen (22 tháng tuổi) khi cô bé kiêu hãnh hét lên “em gái” và trao cho em gái mới sinh India Summer Owen những cái ôm và nụ hôn.
Video 14:05 02/10/2022

Đan Hạ (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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