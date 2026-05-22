Chủ quán cà phê sốc nặng khi phát hiện con trăn ẩn náu bên trong máy điều hòa

Bà Sopha Kangkong, 50 tuổi, đã gọi thợ sửa chữa vì khách hàng phàn nàn rằng máy điều hòa không khí trong quán cà phê của bà ở Nakhon Nayok, Thái Lan đã ngừng thổi khí lạnh. Khi người thợ tháo nắp trước của điều hòa, anh ta phát hiện một con trăn gấm cuộn tròn bên trong máy.
Bảo Ngọc | Theo Phụ nữ sức khỏe

