Chống trả quyết giành sự sống trước hổ dữ, lợn rừng nhận cái kết đắng

Khi đang tham quan tại vườn quốc gia Jim Corbett, Ấn Độ, một nhóm du khách đã vô tình ghi lại được cảnh một con lợn rừng đang kịch chiến với một con hổ Bengal dữ tợn để giành sự sống. Sau khi tóm gọn được lợn rừng, con hổ giữ chặt rồi bóp nghẹt con mồi bằng cú cắn chí mạng vào cổ họng. Lúc này, lợn rừng chỉ biết nằm im tại chỗ và kêu lên trong đau đớn.

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