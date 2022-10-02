"Chiến thần săn mồi" gọi tên báo đốm, tiêu diệt gọn con cáo trong tích tắc

Cuộc săn mồi kịch tính này diễn ra tại Công viên Quốc gia Kgalagadi (nơi này nằm giữa biên giới Nam Phi và Botswana). Một con báo đốm đã thể hiện khả năng săn mồi điêu luyện khi tổ chức rình rập, mai phục một con cáo và tận dụng lúc con cáo sơ hở liền lao nhanh tới vồ mạnh rồi cắn chết con cáo tại chỗ. Cuối cùng báo đốm ngoe ngoảy gặm cổ con mồi ngon tha đi.
Video 14:32 02/10/2022

Đan Hạ (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72 Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu