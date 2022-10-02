"Chiến thần săn mồi" gọi tên báo đốm, tiêu diệt gọn con cáo trong tích tắc

Cuộc săn mồi kịch tính này diễn ra tại Công viên Quốc gia Kgalagadi (nơi này nằm giữa biên giới Nam Phi và Botswana). Một con báo đốm đã thể hiện khả năng săn mồi điêu luyện khi tổ chức rình rập, mai phục một con cáo và tận dụng lúc con cáo sơ hở liền lao nhanh tới vồ mạnh rồi cắn chết con cáo tại chỗ. Cuối cùng báo đốm ngoe ngoảy gặm cổ con mồi ngon tha đi.

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