"Chiến thần" Hà mã, một mình chấp cả ba con sư tử đang băng qua sông

Vụ việc xảy ra ở đập Selinda, tại Botswana. ba con sư tử đang cố vượt qua đoạn đập ngập nước này thì bất ngờ bị một con hà mã tấn công. Lý do đơn giản là vì hà mã là loại có tính chiếm hữu lãnh thổ cao, cho nên bất kỳ loài vật nào tiến vào lãnh thổ của chúng đều bị chúng đuổi đi. việc sở hữu kích thước đồ sộ khiến chúng không ngán bất kỳ một loài nào kể cả đó là sư tử.

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