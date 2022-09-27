Chị em nhanh chân đi học Yoga và Gym để có vóc dáng đáng mơ ước như hotgirl Hằng Habi

Theo như được biết thì Hằng Habi (tên thật là Phạm Thu Hằng) là một trong những hot girl làng Gym được yêu thích ở Việt Nam hiện nay cùng với việc sở hữu hơn 50.000 người theo dõi trên Fanpage. Cô chia sẻ rằng nhờ tập Gym và Yoga mà cô sở hữu được vóc dáng mơ ước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-em-nhanh-chan-di-hoc-yoga-va-gym-de-co-voc-dang-dang-mo-uoc-nhu-hotgirl-hang-habi-504941.html