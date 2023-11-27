Chạm mặt trăn khủng, con quạ không hề sợ hãi mà dũng cảm đối đầu, cuộc chiến kịch tính thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng

Đoạn video trận chiến kịch tính của quạ đen và con trăn, con quạ liên tục bay quanh con trăn, thậm chí đôi khi hạ cánh gần và mổ vào con trăn. Cảnh tượng này khiến người xem không thể rời mắt khỏi màn hình, đặt câu hỏi về kết quả cuối cùng của cuộc chiến này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cham-mat-tran-khung-con-qua-khong-he-so-hai-ma-dung-cam-doi-dau-cuoc-chien-kich-tinh-thu-hut-su-quan-tam-cua-cong-dong-mang-633310.html