Cặp đôi "nhọ" nhất năm, bị cướp tống khỏi xe trong tình trạng không mảng vải che thân

Một cặp đôi đang "thân mật" trong xe ô tô thì một nhóm cướp gồm 3 tên tiến đến khống chế lấy xe và ép cặp đôi này ra khỏi xe trong tình trạng đang không mảnh vải che thân. Hình ảnh cặp đôi tội nghiệp luống cuống mặc lại quần áo sau khi bị tống khỏi xe đã được lan truyền khắp mạng xã hội ở Brazil.
Video 14:31 02/10/2022

Đan Hạ (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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