Cầm dao đi cướp nhưng lại đụng phải bà chủ "samurai" tuốt kiếm xử đẹp như phim kiếm hiệp

Một người đàn ông đội mũ bảo hiểm vào trong tiệm tạp hóa vờ mua đồ. Khi thấy cửa hàng chỉ có một mình người phụ nữ, hắn nhanh chóng rút ra một con dao rồi đe dọa chủ tiệm để cướp tiền. Nào ngờ, người phụ nữ nhanh chóng rút ra thanh kiếm Nhật, đi vài đường với tên đó rồi khiến hắn bỏ chạy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cam-dao-di-cuop-nhung-lai-dung-phai-ba-chu-samurai-tuot-kiem-xu-dep-nhu-phim-kiem-hiep-488652.html