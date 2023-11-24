Cá sấu sông Nile ẩn mình dưới dòng nước đục chờ thời cơ bất ngờ lao lên đớp trọn con chim xấu số, tốc độ ra đòn nhanh như chớp

Hình ảnh trong video ghi lại cho thấy con cá sấu có vẻ ngoài cồng kềnh, cục mịch nhưng có khả năng di chuyển rất khéo léo, tốc độ ra đòn nhanh như chớp. Nó ẩn mình dưới dòng nước đục chờ thời cơ bất ngờ lao lên đớp trọn con chim xấu số.

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